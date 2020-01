Pide apoyo pero no obtiene respuestas en telesecundaria 310

Guamúchil, Sinaloa.- El maestro Luis Robles Díaz, quien lleva 12 años laborando como docente en la telesecundaria 310, ubicada en El Taballal, alza la voz para que le den respuesta ante una carta que mandó a supervisión escolar número 08, que está a cargo de la maestra Georgina Álvarez.

El docente pide apoyo con equipo de cómputo, como también que les establezcan red inalámbrica, ya que de las tres aulas didácticas que se encuentran en las instalaciones, solo una cuenta con el recurso.

Se les está exigiendo innovación en los trabajos, así como también con el uso de las tecnologías, para que los alumnos sean más creativos en los trabajos solicitados y que estén más motivados, pero no nos pueden exigir algo que no nos mandan, recalcó el maestro.

Esta solicitud fue enviada desde el 10 de agosto de 2019 y no se ha obtenido respuesta alguna ante la situación que está pasando en la telesecundaria 310.

La maestra Georgina Álvarez, encargada de supervisión escolar de dicha telesecundaria, pide cambios en los trabajos de los alumnos, como también de los maestros, pero no gestiona, no hace nada para solucionarlo, comentó el maestro Luis Robles Díaz, quien dijo que desde hace años se está solicitando el equipo y la tecnología debida y no tienen respuesta.