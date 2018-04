Pide la destitución del tesorero municipal de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- La octava sesión de Cabildo en el Ayuntamiento de Mocorito estuvo enmarcada por la polémica y los dimes y diretes entre los regidores, incluso hasta el tesorero Jaime Enrique Angulo se vio involucrado, ya que el edil del PRI, Antonio Gutiérrez, pidió su destitución inmediata, al acusarlo de cometer actos de prepotencia y nepotismo.

“Tomen en cuenta esto que estoy diciendo, denuncio públicamente el nepotismo que está sucediendo aquí, aun cuando sea circunstancial, pues cuando asumió el cargo presidenta le dije que revisara a detalle la parte consanguínea, y tengo el sustento legal.

Exactamente va un mes de que se lo dije y no veo un avance del tema. A escasos dos meses más va a concluir su función y no va a cumplir la destitución del tesorero municipal.

Necesitamos que realmente ponga el ejemplo, que se evite esto, hay muchas áreas donde también hay lazos consanguíneos, por favor mande un mensaje de voluntad en la ética que manifestó, de veracidad en la toma de decisiones”, comentó molesto el regidor de la fracción priista, Antonio Gutiérrez.

El tesorero adopta una actitud prepotente y tajante: Antonio Gutiérrez

Antonio Gutiérrez, regidor del PRI.

“Voy a hacer un extrañamiento aquí al señor tesorero, por la actitud que toma a la hora de que se le aborda. Cuando se le solicitan apoyos, a mí me consta, que se porta hasta cierto punto prepotente y tajante, donde de manera muy soberbia manifiesta que simplemente es no y que le busquen, háganle como quieran, en pocas palabras. No es correcto que el tesorero, siendo un funcionario subordinado, se manifieste de esa manera, cuando nosotros somos el Cabildo y por lo tanto él debe de conducirse de una manera de acuerdo a los términos de su función, tiene que atendernos como tal y no tener esa cerrazón. Esto me deja en claro que aquí él está sobreconfiado porque tiene lazos consanguíneos con el presidente en permiso, y eso es un claro nepotismo.”

Ella no me contrato y no tengo pensado renunciar: Jaime Angulo

Jaime Enrique Angulo, tesorero municipal.

“Aquí la alcaldesa no tiene nada qué ver, ella no me contrató, como les digo, todo esto está siendo de manera circunstancial y yo en ningún momento he pensado renunciar al cargo. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable en las finanzas del municipio, y todo está muy claro. Mis respetos para ellos como regidores, pero estar ahí y tratar de dar protagonismo, más en estos tiempos electoreros, no es la función de ellos. Si los regidores tienen un sustento jurídico que los avale, yo dejo el cargo, pues soy una persona que toda la vida ha trabajado y no he dependido del erario público, pues ésta es la primera vez que estoy en una administración. Con sustento que presenten yo me voy, pues no estaré por encima de la ley.”