Piden al alcalde que voltee a ver al deporte en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Algunos ciudadanos de la sindicatura de pericos hacen un atento llamado al presidente municipal de Mocorito, Guillermo Galindo Castro para que voltea a ver al deporte ya que aseguran que los tienes muy abandonados.

José Ángel Rodríguez Gutierrez, maestro de futbol, informó que los espacios deportivos están muy deteriorados y que Galindo Castro ha prometido cosas que no les ha cumplido para mejorar la situación de estas.

Aseguró que la cancha sintética no sirve para nada y que se ven en la necesidad de practicar el deporte en esas condiciones por qué no tienen otra opción.

Destacó que lo más lamentable es que los niños quienes son los más entusiasmados por practicar este deporte no cuentan un lugar apto para ellos y deben entrenar en las canchas para adultos.

“El presidente municipal no nos ha querido ayudar en nada, no nos ha echado la mano ni en Pericos ni en La Guamuchilera. Lamentablemente el presidente no quiero hacer nada por nosotros, estamos olvidados”, citó.

Aseguró que los baños están en malas condiciones, no los han arreglado aún cuando el presidente había prometido que ese problema se iba terminar porque lo iba a solucionar él.