Piden buena luz en entrada del fraccionamiento Los Ángeles en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Los vecinos del fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad de Guamúchil, piden que se mejore el servicio de alumbrado público, ya que en la entrada a este lugar se requiere de algunas lámparas.

La señora Diana Lugo informó que algunas personas que trabajan en el centro se van caminando o en bicicleta, y cuando estas personas regresan a sus hogares lo hacen a altas horas de la noche, lo que les causa temor de sufrir algún accidente en este lugar, ya que en la pura entrada está bastante oscuro y, además, los carros no se percatan de ellas debido a que hay una curva y mucho monte por la orilla.

Expresó que la maleza por la orilla de los caminos es otro problema con el que están lidiando, porque algunos animales como tarántulas y algunos alacranes se van hacia las viviendas.

Por otro lado, indicó que los demás servicios se encuentran en buenas condiciones y que tanto el agua potable como la recolección de basura son de los más eficientes.

“La verdad, que agua potable casi siempre tenemos y no batallamos por este servicio en absoluto, rara vez no contamos con el servicio, pero no pasa un día sin que éste regrese, es por eso que consideramos que es un servicio de calidad el que nos está brindando el Ayuntamiento. Por otro lado, también estamos conformes y muy satisfechos con la recolección de basura, porque de manera puntual pasan los días lunes, miércoles y viernes; además, pasa en un buen horario, ya que hemos escuchado que en otras colonias pasa muy temprano y no alcanzan a sacar todos los desechos que están en los hogares”, citó.