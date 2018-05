Piden doctor para los fines de semana en San Benito

Mocorito, Sinaloa.- Como las enfermedades graves se pueden presentar en cualquier momento, habitantes de San Benito, Mocorito argumentan que los fines de semana en el Centro de Salud de la localidad no tienen a la mano un doctor que pueda atender rápidamente una emergencia, por tal motivo en muchos de los casos en vehículos particulares se tienen que trasladar hasta la cabecera municipal, incluso se van hasta algún hospital de Guamúchil.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE

“Sábado y domingo no hay doctor, y pues las enfermedades no avisan, incluso, Dios guarde algún accidente fuerte que pueda suceder en esos días, quién sabe cómo le vaya a ir a la persona, pues de aquí a que llegue la ambulancia se pierde mucho tiempo y podría traer fatales consecuencias.

Si es una enfermedad normal, como una calentura, tos o gripe, aquí uno la puede ir pasando con pastillas o té mientras se llega el lunes para ir a consulta y ahora sí atacar como se debe el mal.

Por ejemplo, ahorita mi hija ya tiene días mala y se tuvo que ir hasta Guamúchil a hacerse estudios.

Eso sí, cuando me he enfermado entre semana y tempranito voy al Centro de Salud ahí está ya el doctor y nos atiende de muy buena manera, pero los fines de semana sí batallamos.

Cuando mi esposo se enfermó, de una se puso bien malo y arrancamos con él, lamentablemente de aquí a la comunidad La Huerta falleció, todo fue muy rápido y no hubo tiempo de atenderlo”, comenta la señora Ana María Talamantes.

Más información.

En Palmarito de la Sierra, poblado que está a cinco kilómetros aproximadamente de distancia de San Benito, también se sufre este detalle.

“Gracias a Dios entre semana tenemos muy buen doctor, es de Guasave, muy atento y todo, al igual que la enfermera que le ayuda.

Los fines de semana no están porque se van para sus casas, pero lo malo que tenemos aquí en Palmarito es que en el Centro de Salud no sirve el tinaco o la tubería, no sé qué tendrá, ya que lo llenamos de agua del arroyo y todo se le va de paso, ya que al día siguiente ya no tiene nada, no sabemos por dónde se tira, y eso es malo, pues no le queda nada para los baños.

A lo mejor el problema es la tubería que está muy vieja, con eso estamos batallando”, resalta la señora Manuela Leal Atondo.