Piden llamar a Call Center en caso de hospitales saturados en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- En los últimos meses personal médico vivieron momentos complicados por una situación alarmante ha pasado el Sector Salud en todo el estado de Sinaloa con la saturación de camas COVID, sin embargo, esta situación no es la más fuerte.

¿Usted se ha llegado a preguntar qué debe hacer en caso de llegar a contagiarse y no tener a dónde acudir, de saber que se podría llegar el día que no se cuente con espacios en los hospitales de Salvador Alvarado? Pues a decir del jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, en dado caso de presentar signos y síntomas sugestivos al coronavirus es importante que la ciudadanía rápidamente se comunique al número del Call Center Estatal, en donde se encargarán de brindarle la información y seguimiento de su patología y un profesional de la salud les emitirá las recomendaciones correspondientes para que puedan sobrellevar el virus.

Lamentablemente se sabe que no toda la ciudadanía cuenta con los recursos necesarios para atenderse en un hospital particular, y ante esta situación Velazco Zayas expuso que todos los habitantes tienen el derecho como pacientes a ser atendidos por el Sector Salud desde casa, es decir, que si sea o no derechohabiente de cualquier institución la atención es totalmente gratuita, en donde se les puede dar el seguimiento a través de los números telefónicos del Call Center.

“Ésta es una opción que se da, y del 100 por ciento de los pacientes COVID solamente del ocho al 10 por ciento se pueden complicar, y el cuatro por ciento de ese porcentaje puede tener complicaciones serias, por eso el requerimiento hospitalario debe de ser bajo los signos y síntomas de alarma, como los datos de dificultad para respirar o baja oxigenación en la sangre”, resaltó.

Dándole seguimiento al tema, manifestó que actualmente no se están brindando visitas ni atenciones domiciliarias, pero sí vigilancia epidemiológica.

Destacó que otra de las estrategias que se han llevado a cabo es que si se requiere algún fármaco por COVID se les puede otorgar en su domicilio. Para finalizar Luis Víctor Velazco Zayas hizo un llamado a no bajar la guardia y tomar las medidas de prevención a la salud.