Piden mejorar la atención en Centro de Salud de Golondrinas, Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- El tema de salud es algo elemental para la población, y en el caso de las comunidades alejadas de la cabecera, el contar con un servicio médico por medio de los Centros de Salud es de gran apoyo, pero en algunos casos el servicio que algunas personas dicen recibir no es satisfactorio.

En este caso, el señor Eduardo Muñoz, vecino de la comunidad de Cruz Blanca, en Salvador Alvarado, señala que un problema que tienen en esa zona es referente al servicio médico que tienen en la comunidad de Golondrinas, a donde van cuando necesitan atenderse algún padecimiento.

El señor explica que a veces van al poblado para consultar pero se encuentran con que el doctor no está y los argumentos son diversos, “vas y no encuentras al doctor, que no ha llegado, salió a comer, yo cada campaña que hay platico aquí con los candidatos y les digo, me dicen que lo van a arreglar pero nunca hacen nada, aparte las enfermedades no se programan, llegan de repente, vas y nada, ahí lo que se requiere es que tengan a un doctor de planta en el Centro de Salud”, comenta el señor Eduardo.

