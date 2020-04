Piden mejoras en las calles de la comunidad de Lucio Blanco

Guamúchil, Sinaloa.- La ciudadanía de la comunidad Lucio Blanco, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado, comenta que urgen mejoras en las calles de todo el rancho, por lo que aseguran que se necesita que vayan y les echen tierra, porque en tiempo de lluvias en ocasiones hasta lancha dicen necesitar para poder salir de sus casas porque se hunde la tierra debido a que está muy baja.

La señora Rosa Eréndida Ayón Valenzuela comentó que ese no es el único detalle con el que cuentan en la comunidad, sino que necesitan que los topes sean arreglados, porque la mayoría de las veces los carros pasan recio y se golpean al momento de llegar a ellos.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio

Respecto a las condiciones del agua potable no se presentaron quejas. “El servicio del agua lo acaban de arreglar, gracias a Dios, y no batallamos en esa cuestión”, dijo la señora.

Sobre el servicio del alumbrado público se comentó que solo una lámpara es la que no funciona, pero todas las demás tienen un buen alumbrado, por lo que la gente no batalla en nada por ese lado; cabe mencionar que en el drenaje público tampoco cuentan con problemas, ya que hace tiempo fue arreglado y ya no les da complicaciones.

En lo que respecta al camión recolector de basura, la vecina Rosa Eréndida Ayón Valenzuela señaló que éste se encarga de estar pasando los días miércoles, y ni un solo día ha dejado de pasar, por lo que la ciudadanía para la mañana que le calculan la hora ya está lista con la basura depositada en su lugar.