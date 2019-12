Piden que profesor desaparecido regrese con bien a su casa

Guamúchil, Sinaloa.- Personal docente y padres de familia de la escuela primaria de Prado Bonito, donde el profesor Arturo Sabinas Alonso se desempeña en el turno vespertino, realizaron un pronunciamiento para que éste regrese sano y salvo a su hogar, donde su esposa e hijos lo esperan.

Compañeros de trabajo del profesor Arturo hicieron el llamado a la sociedad en general para que aporten cualquier dato que conozcan y que pueda llevar a su paradero, para de esta manera acabar con la incertidumbre que tienen desde el pasado jueves al medio día, cuando fue visto por última vez.

"Sirva este momento para hacer un llamado muy atento a quien corresponda, un llamado a la consciencia, y que sirva también como un valor, que deba considerarse como un acto totalmente humanitario, siendo muy empáticos con la familia y con todos los que tenemos aprecio por el profesor, que sabemos la calidad de persona que es y la calidad del servicio docente que ha prestado", indicó un maestro.

Los docentes reiteraron que su pronunciamiento es un llamado muy atento a quien corresponda para que en la brevedad y, de acuerdo a las circunstancias posibles, el profesor sea reincorporado a su casa y su trabajo.

"Esto no tiene otra finalidad, y lo hacemos desde el interior de quienes formamos parte solamente de la escuela, y lo hacemos como compañeros, porque estamos en un horario fuera de clases y en un horario que no estamos interfiriendo de ninguna manera en un lugar tan sagrado como es nuestra escuela, esperamos que este llamado sea atendido y que muy pronto tengamos noticias que nos vengan a dar esa tranquilidad y esa paz que la familia está demandando", dijo un profesor.

Por su parte, familiares del profesor Arturo Sabinas pidieron a la sociedad y al Gobierno estatal y municipal, para que les ayuden en la búsqueda de su ser querido para poder dar con su paradero.

Cabe mencionar que el docente vecino de la colonia Insurgentes, fue visto por última vez en la colonia Insurgentes, en Guamúchil, el jueves al medio día, pero a sus familiares se les hizo extraño que no fue a comer y ya no contestó su teléfono celular; además, en la primaria de Valle Bonito, donde trabaja en el turno vespertino, no asistió a dar clases.