Piden que quiten tarjetas de estudiantes de Sinaloa o que el costo sea al 50%

Guamúchil, Sinaloa.- Ante la vacunación de los maestros y el posible regreso a clases, transportistas de Salvador Alvarado hacen un llamado al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel para que los apoye no dándoles las tarjetas de descuento a los estudiantes o les dejen el boleto al 50 por ciento, ya que la pandemia del Covid-19 fue un duro golpe, por la baja afluencia de personas que utilizan el servicio y aún más por el incremento que ha tenido el diésel, expresó Irma Araceli López Fu, dirigente del transporte urbano de Guamúchil.

López Fu mencionó que la pandemia les pegó muy fuerte debido a que cuando las empresas cerraron sus puertas llegaron a operar al 30 por ciento, lo que no les dejaba ni para el diésel, incluso tenían que poner de su bolsa, pero seguían ofreciendo el servicio para no descansar todos los camiones y hubiera transporte.

Agregó que actualmente siguen en una situación complicada, porque con la apertura de los locales están trabajando al 50 por ciento y no logran reponerse, por lo que el regreso a clases les daría un alivio. “Sí nos beneficiaría, porque estamos descansando camiones a causa que no es redituable”, resaltó.

Expresó que ojalá y el Gobierno tome en cuenta a los transportistas, porque están regalando el boleto de estudiante con la tarifa de 3.50 pesos, por eso piden que sea al 50 por ciento, que sería de 5 a 6 pesos, precio que queda accesible y que les beneficiaría bastante.

Dijo que, por su parte, habló mucho con el Gobierno del Estado para ver de qué manera los podían apoyar, para no faltarle a la ciudadanía con el servicio, pero no hubo respuesta alguna. Expresó que esperaban que los apoyaran con subsidio del diésel para que de alguna manera los ayudaran a solventar los gastos, pero no fue así.

También dio a conocer que muchos transportistas anteriormente de la pandemia compraron unidades Puro Sinaloa, de costo de 2 millones de pesos, los cuales no esperaban la situación crítica de la pandemia y quedarse sin esos ingresos mensuales, por lo que han tenido que quitar prestado o vender alguna propiedad, porque no les está saliendo para pagarlo.

Por último, informó que el costo por usar el transporte urbano es de 9.50 pesos sin aire, 10.50 con aire y 11 pesos los que son de Puro Sinaloa.