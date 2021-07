Piden raspar calle en la Agustina Ramírez de la ciudad de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- En la colonia Agustina Ramírez de la ciudad de Guamúchil no están funcionando del todo bien algunos de los servicios públicos municipales, ya que los vecinos reportaron un par de situaciones que merecen atención.

Por ejemplo, por la calle Prolongación Ferrocarril señalan malas condiciones, ya que no cuenta con pavimentación y desde hace tiempo no se le da una raspada, hay mucho polvo y piedras, y además no tiene ni topes, señaló el residente Alfredo Díaz.

Otra de las quejas de los vecinos es que algunos automovilistas no respetan y pasan a mucha velocidad, lo que ha provocado daños a las viviendas, ya que hasta les han quebrado ventanas por “patinar los carros”. Además, comentaron que casi nunca ven pasar a una patrulla de la Policía Municipal, por lo que piden mayor vigilancia en dicha zona.

Por esa misma calle hay una lámpara que no funciona y además no tiene protección. En la visita al lugar se pudo observar que también hay unos cables colgando, un riesgo para quien circula por esa zona.

Por si fuera poco, hay un club que desde hace mucho tiempo ha generado la intranquilidad de los vecinos, porque se renta constantemente y los fiesteros no respetan y hacen desmanes en la calle. El único servicio con el que no tienen problema es con el de agua potable.

