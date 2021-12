Piden topes para la calle del Jardín de Niños en La Primavera, Angostura

Angostura, Sinaloa.- La seguridad de los estudiantes de preescolar en la comunidad La Primavera, Angostura se ve en riesgo, debido a que en la calle que pasa frente a la escuela no tienen señalamientos ni topes que obliguen a los conductores a bajar la velocidad, comentó la señora Elpidia Montoya, habitante de esta comunidad.

La señora Elpidia Montoya comentó que para los residentes de esta comunidad es muy preocupante la falta de topes en la calle que pasa frente al preescolar, ya que los niños en ocasiones salen corriendo y puede ser muy peligroso porque los carros pasan a una velocidad considerable, que si hubiera señalamientos o reductores de velocidad el riesgo disminuiría.

Mencionó que como habitantes de La Primavera ya han intentado poner topes hechos de tierra, con la única intención de proteger a los infantes, no obstante, comentó que los automovilistas no los respetan o con la lluvia terminan por desgastarse. “A mí me daba miedo cuando tenían a mis nietas chicas, porque los carros pasan muy recio y como no hay topes, es peligroso, y más que pasan por enfrente del kínder”, comentó.

La señora Elpidia Montoya comentó que la comunidad cuenta con muy buenos servicios y son bien atendidos por las autoridades, sin embargo, agregó que por el momento, al igual que los reductores de velocidad, necesitan que se dé atención al alumbrado público, ya que algunas lámparas presentan problemas y desde hace algún tiempo dejaron de prender, por lo que cuando cae la noche la calle luce muy oscura e impide que se dé un tránsito seguro.