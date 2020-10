Pieza clave el voto de los jóvenes en elecciones: INE Guamúchil

Guamúchil.- Los jóvenes entre 18 a 20 años de edad son la población que podrán ser la clave que marque el triunfo de partidos que contiendan en las elecciones, pues a decir del vocal ejecutivo de la Junta Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral (INE) en la ciudad de Guamúchil, Francisco Cancino Lezama, son los más interesados en votar debido a que tienen su primera oportunidad de participar en las elecciones, sin embargo, los que menos participan son los de 20 a 30 años, por el desinterés de la política.

El funcionario explicó que las personas mayores de 30, que son padres de familia, o bien, que tiene distintas responsabilidad, se empiezan a interesar más y es cuando más participan.

Asimismo, comentó que la mitad de los jóvenes no ejercen su derecho al voto. “Esto se da porque la mayoría de los jóvenes no tienen responsabilidades y no ven a la política como algo beneficioso o que les afecte, así como la ven como un asunto de discusión y muchos se niegan”, citó.

Mencionó que cada región y sector tiene su demanda, por lo que los partidos toman en consideración lo que más les haga falta y es por ahí que optan por ver hacia qué tipo de personas deben dirigirse.

Por otro lado, Cancino Lezama explicó que en donde más se vota es en las elecciones presidenciales, así como también en Sinaloa en la segunda votación más importante es cuando se selecciona al gobernador, y un claro ejemplo de ello es que en la última elección voto el 63 por ciento y en la elección del gobernador actual en 2016 se registró la votación del 58 por ciento.

Para finalizar, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral (INE), en la ciudad de Guamúchil, invitó a la ciudadanía a informarse del voto y no irse con compromisos inmediatos.

Es importante mencionar que ejercer el derecho al sufragio es necesario para así poder elegir correctamente a quién va a gobernar y tomará las decisiones en nombre de toda la ciudadanía, es por ello que es importante que las personas ejerzan su voto y muestren interés por llevarlo a cabo sin presión alguna de los partidos políticos.