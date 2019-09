Plagas amenazan a los cultivos de temporal en la región

Guamúchil, Sinaloa.- El gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora afirma que en un recorrido que hicieron para constatar en qué condiciones están actualmente los cultivos de temporal, descubrieron que éstos son amenazados por algunas plagas, y si el problema no se atiende a tiempo después las cosas podrían empeorar.

Alfredo Castro Escalante, experto en materia agrícola, detalla que corren peligro cultivos como garbanzo, sorgo, ajonjolí, cacahuate, entre otros, especialmente los que se sembraron hace poco tiempo.

“En estos momentos los productores de temporal están muy atentos ante estas amenazas de las plagas, y nosotros, como Sanidad Vegetal, estamos en la mayor disposición de apoyarlos en todo lo necesario, ya que contamos con ingenieros agrónomos muy capacitados y preparados, además tenemos un laboratorio de insectos benéficos que ayudan mucho a que el problema no agarre fuerza y que el productor tenga un mejor control biológico.

Ahorita debemos de tener mucho cuidado en el ajonjolí, pues es acechado por la plaga gusano telarañero, que por fortuna el problema todavía no es tan fuerte pero si no se atiende seguro las cosas se complicarán más adelante, especialmente los que están empezando a florear, pues los de julio ya pasaron la etapa crítica, pero aún no podemos descartar nada, ya que el clima es muy favorable para el desarrollo del gusano telarañero.

Si hablamos del cacahuate, en Mocorito, el chapule ya está controlado, en tanto que el sorgo está en riesgo debido a que es muy propicio para el pulgón amarillo. Sin duda los cultivos de temporal todavía están en la etapa que pueden ser dañados por las plagas”, afirma Alfredo Castro.