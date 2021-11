Planean rescate de juego de ulama con una escuela en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Un espacio único en Sinaloa y en la República Mexicana está en Guamúchil. Pero ha estado muy abandonado a pesar de que se cuenta con la infraestructura. ¿Cómo se logrará su rescate de parte de los líderes y de las autoridades? El espacio conocido como taste, utilizado para el entrenamiento y presentación del milenario juego de ulama, no ha tenido una reactivación como tal a pesar de que se reaperturó hace más de un mes. Lo que se conoce hasta el momento es que no se ha logrado reagrupar a los jugadores, no hay entrenamientos y mucho menos presentaciones. Es importante conocer cuáles son los planes para el rescate y preservación del juego.

En consulta con el presidente de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales del Estado de Sinaloa, Florencio Villa Gallardo, comentó de manera general la situación y algunas propuestas. También mencionó sobre el acercamiento que se busca con las autoridades de la nueva Administración para reactivar la actividad en el espacio. “Se necesita reactivar el espacio para que esto siga vigente y que siga igual, sin cobro, porque el objetivo es que haya jugadores, que haya afición y no se cobre la entrada”.

Una de las propuestas de Florencio Villa es crear una escuela para jóvenes, a cargo de dos instructores, para seguir conservando los conocimientos, técnicas y el arte del juego a través de las nuevas generaciones. Otro de los propósitos es reagrupar a los jugadores, ya que por la pandemia se detuvo la práctica y las reuniones.

El dirigente estatal manifestó tener buenas expectativas de la reunión que se realice con el alcalde y espera recibir apoyo, ya que Armando Camacho Aguilar se ha distinguido por impulsar el deporte en el municipio, señaló. Y es que simplemente no hay apoyos para todo lo que se requiere en indumentaria y para el juego, porque “son los promotores los que aportan con sus propios recursos”, expuso Florencio Villa.