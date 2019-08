Planta potabilizadora, la solución a la falta de agua

Mocorito, Sinaloa.- Apesar de tener a muy pocos metros el Dique Mariquita, los habitantes de la comunidad que lleva el mismo nombre, en el municipio de Mocorito, no cuentan con el vital líquido.

Este problema fue a causa de una obra que quedó comenzada por el cambio de administración, de la expresidenta Gloria Himelda Félix Niebla por José Eleno Quiñónez López.

Fernando Nájar López, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), expresó que le ha estado dando seguimiento a todas las obras que quedaron inconclusas, debido a que la ASE ha manifestado al gobierno que se atiendan este tipo de obras inconclusas, por las problemáticas con las que los ciudadanos se quedan.

Agregó que se está proponiendo una planta potabilizadora, pero se debe socializar aún. “Es un posible proyecto y en un mes sabremos el monto de inversión”, señaló Fernando Nájar López.

El problema del Dique Mariquita surgió desde el año 2013, dijo el funcionario, además señaló que esta situación se debió a la transición de gobierno.

Agregó que la obra se estaba trabajando de manera normal, pero se extendió por situaciones propias técnicas de la obra, se extendió a la próxima administración cuando sucedió el descuido, a lo cual ya no se le dio seguimiento.

El gerente de la JMAPAM resaltó que el problema es de fondo, porque los puentes y los pozos que se habían proyectado no salieron positivos y ya no se le dio seguimiento para buscarle una fuente, además las constructoras que estaban con la obra no terminaron su trabajo.

“Obviamente quedó observada por la ASE y se le ha estado dando seguimiento de parte de la autoridad municipal”, citó.

Agregó que se atendió la solicitud de la ciudadanía, donde manifiestan que la obra está inconclusa. “Nosotros ya traemos un programa, que lo hemos platicado con Obras Públicas”, dijo Nájar López.

Este proyecto se tiene pensado ejecutar entrando el año 2020, e incluso puede que la obra se reanude dentro del mismo año, debido a las necesidades de los habitantes, manifiesta el funcionario.