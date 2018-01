Poca producción de tilapia y de tamaño muy pequeño

Guamúchil, Sinaloa.- A pesar de que las actividades de pesca ya tienen más de un mes que dieron inicio en la presa Eustaquio Buelna, la baja producción sigue siendo un factor que preocupa a las más de 100 familias que dependen de dicha actividad, así lo confirmó el presidente de la cooperativa, Carlos Castro Montoya, quien también expresó que estarán solicitando apoyo al Gobierno Estatal.

En su declaración el líder pesquero mencionó que a pesar de que ya pasó un mes desde que se levantó la veda e iniciaron con las actividades de captura de tilapia, la producción continúa baja; “la captura es muy baja, cada panga está agarrando de 3 a 4 kilos, otros años las pangas traían de 30 a 40 kilogramos”. De la misma forma, señaló que uno de los factores que pueda estar influyendo es que los peces como la carpa y el bagre se estén comiendo las especies pequeñas, “pensamos que lo que esté mermando es que la carpa y el bagre nos estén comiendo la cría, hace meses repoblamos, echamos 2 millones de alevines, y pues no sabes para dónde se fueron”.



Será el martes de la semana entrante cuando personal de la cooperativa de la presa Eustaquio Buelna esté visitando algunas dependencias del Gobierno Estatal para solicitar el apoyo; “tenemos como alternativa el ir el día martes de la semana entrante al Gobierno del Estado a platicar con las personas que se encargan de las presas para que nos apoyen con un estudio, ya que ha pasado un mes y esto va para abajo”.



Debido a la baja producción se está optando por traer producto de otras partes; “hemos empezado a traer producto de otras partes como de Culiacán y Bacurato, ya que aquí no hay, aunque entran muy temprano a pescar no logran agarrar lo suficiente para solventar los gastos”.