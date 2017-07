Podrán capturar jaiba hasta mediados de este mes

Guamúchil, Sinaloa.- Esperan buen panorama en la pesca de la jaiba en la bahía Santa María. Después de dos meses de veda, se espera que para el 10 del presente mes los pescadores de la bahía Santa María vuelvan al mar en la búsqueda de jaiba, así lo dio a conocer el pescador José Carlos Villa Bojórquez.

Aclaró que de parte de los inspectores recibieron instrucciones que hasta mediados del mes de julio podrían empezar con la pesca, ya que el primero sería para el jaibón macho y posteriormente a la hembra, pero por prevención decidieron que se atrasara y se juntaran, para que no hubiera problemas.

Foto: Daniel Ayala/EL DEBATE

VEDA.

Los pescadores llegaron a un acuerdo con los inspectores para que la jaiba macho y hembra fuera al mismo tiempo, ya que si primero es la jaiba macho se tienen que tirar las hembras y eso les aumenta el trabajo, y de esa manera también evitarán que algunos aprovechen éstos.

Comentó Villa Bojórquez que se mira que habrá buena producción de jaiba; pescadores tienen esperanzas que este año sea mejor que el año pasado, ya que se ha visto que hay buena producción en lo que han visto del mar, sin embargo, será para los días 10 al 15 de este mes que se les permitirá adentrarse al mar para empezar con la captura de esta especie, y estando en el mar verán si en realidad es lo que esperaban y si cumplen las expectativas, señaló José Carlos Villa Bojórquez.

PRODUCCIÓN.

Solo en Costa Azul son alrededor de 70 pescadores los que se encuentran registrados para la captura de jaiba, de los que se espera empiecen a producir para mediados del mes, por lo pronto se encuentran trabajando con las trampas para capturar esta especie.

Indicó que los primeros días son los buenos, se captura alrededor de 250 kilos por día, pero ya que se empieza a sacar alrededor de los 50 kilos ya no es redituable, ya que no da el gasto de la gasolina y ya no le conviene al pescador seguir adentrándose al mar, comentó José Carlos Villa Bojórquez, pescador de Costa Azul, quien expresó: “La jaiba macho llega a tener valor de hasta los 30 pesos por kilo y la hembra 25 pesos como máximo, lo cual deja buena ganancia si se recolectan alrededor de 200 kilos por viaje, pero ya cuando éste baja no da ni para la gasolina, por eso se dice que los primeros cinco días de que se levanta la veda es cuando hay buena producción”.