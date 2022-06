Podría cerrarse demanda de expolicías y viudas en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- La alcaldesa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, declaró que está muy interesada en llegar a un acuerdo con los expolicías demandantes, así como con las viudas de expolicías, y que en breve podría llegarse a un acuerdo razonable siempre y cuando se llegue a un diálogo civilizado.

La presidenta municipal dijo que ya ha tratado el asunto con el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para gestionar los recursos necesarios para liquidar esa demanda.

Reconoció que la demanda ya tiene mucho tiempo y que tratará de llegar a un diálogo por separado con los demandantes.

Agregó que lo que ha dificultado las cosas es que los exagentes no han dado oportunidad de hablar de manera individual con las cuatro viudas.

Explicó que ya había una negociación con ellas y se había quedado en una cantidad, solo que los abogados les dieron la indicación de rechazarla.

Elizalde Ruelas comentó que otro factor que ha retrasado el caso es que los expolicías están pidiendo algo que ya se les pagó en sueldos caídos.

Dijo en entrevista que el municipio no tiene los recursos para liquidar una cantidad tan grande, pero el gobernador del estado mostró disponibilidad para apoyar al Ayuntamiento en este caso.

Aunque las demandas no son propias contra ella personalmente, no la eximen de la responsabilidad, “yo estoy dispuesta a hacer lo que me corresponde como presidenta municipal, asumo cualquier responsabilidad, y le daremos respuesta de la mejor manera”.

Se están aprovechando de un descuido del ex síndico procurador Francisco López, en aquellos años que no asistió a un citatorio, para exigir más dinero, cosa que no se vale, puntualizó la alcaldesa.

Por su parte, el tesorero municipal Jaime Enrique Angulo, dijo que en el 2017 que salió el resolutivo estaban en la mejor disposición de responder pero con números reales y no con cantidades inalcanzables, y mucho menos pagar dos veces por los salarios caídos.