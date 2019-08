Policías con tatuajes sí generarán polémica, opinan

Guamúchil, Sinaloa.- Si causará polémica en la ciudadanía la presencia de policías con tatuajes. Así lo manifestó la población consultada, ante la reciente aprobación de los diputados del Congreso de Sinaloa, al derogar un artículo de la Ley de Seguridad Pública que establecía que los aspirantes a ser policías no podrían tener tatuajes visibles.

Las opiniones de un sector de la sociedad señalan que, el impacto social de policías con tatuajes visibles, será de cierto rechazo y crítica, ya que el tema de los tatuajes aún no es bien aceptado por la mayoría.

Todavía se relaciona a quien trae algún tatuaje con algo malo. Sigue siendo un tabú, por la cultura en que vivimos”, comentó la maestra Anabel López.

La ciudadanía reconoce que es importante esta aprobación, pero que el rechazo del ciudadano será mayor ante un policía con un tatuaje en la cara o muy visible, “porque es muy grotesco”, opinó el empleado Víctor Álvarez.

“Sí va a causar polémica en la sociedad”, expresó la empleada Irasema Rodríguez. El respeto a la libertad de expresión también fue comentado por los jóvenes, quienes se mostraron a favor de esta aprobación. “No se debe discriminar a las personas”, señaló la estudiante Alexa Sotelo.

“Es una oportunidad para quienes quieren pertenecer a las corporaciones. No se puede juzgar a la gente por los tatuajes, pero es respetable la opinión de cada quien”, señaló el presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad, del Consejo Municipal de Seguridad Pública.

Como un importante avance en derechos humanos fue considerado este dictamen del Congreso por la presidenta en la región del Évora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Mirna Patricia Tamayo. “Es una buena medida, para que las personas tengan esa libertad de que no influya un tatuaje para que sean admitidos o no. Todavía hay muchos tabús a las imágenes, pero todo lo que sea a favor de la dignidad de las personas, cuyos actos no provoquen daños a los demás, es un avance.”