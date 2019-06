Policías denuncian maltrato en el Penal Regional

Angostura, Sinaloa.- Hoy por la mañana durante la reunión que sostuvo la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez con elementos de Seguridad Públicaca y Tránsito Municipal de Angostura, los agentes dieron a conocer el maltrato que reciben los que laboran en el Penal Regional del Évora que está ubicado por la carretera a Guamúchil, justo donde está la vía del ferrocarril.

Los agentes policiacos detallaron que la encargada del penal, Emma Alcaráz, desafortunadamente no les brinda una adecuada atención, ya que ella se dirige a ellos como si fueran presos o personas que desconocen los valores y la ética que es ser policía.

"Como policías nosotros respetamos los derechos humanos y le damos un trato digno tanto a los visitantes como a los internos, pues no por el hecho de que sean delictivos deben de ser maltratados y nosotros igual, ya que vamos y prestamos un servicio de seguridad no para que se nos maltrate y se nos tenga encerrados como si fueramos presos.

Ella, Emma Alcaráz, ordenó que cada caseta de vigilancia tuviera un candado, que a su vez va y lo pone un compañero que recibe el turno, es decir, que el abre el candado, baja el compañero que esta arriba y este lo vuelve a poner para dejar encerrado al que se queda a laborar.

Agentes expresaron su sentir por el trato recibido en el penal. / Fotografía: EL DEBATE

Esto es muy injusto porque hagan de cuenta que estamos presos, no tenemos la oportunidad de poder bajar en caso de una emergencia o si necesitan agua, auxilio o atención médica y se está ahí arriba desde las 08:00 hasta la 17:00 horas, pues así son las ordenes de Emma Alcaráz.

Somos seis elementos de Angostura los que estamos sufriendo esto, pero también hay de Guasave, Sinaloa de Leyva, Salvador Alvarado y Mocorito. La verdad si es crítica la situación porque nosotros vamos y prestamos un servicio, estamos apoyando porque sabemos que el Centro Regional es por parte de la autoridad estatal y nosotros no somos custodios, sólo elementos preventivos.

Las torres tienen sus baños pero estos estan en pésimas condiciones, pues creo que las mujeres no se animan a sentarse en la tasa porque estan bastante sucios. Además la alimentación que recibimos en ocasiones en digna pero en muchas otras no, incluso, hasta en mal estado nos ha salido o traen cosas que no te deben de salir que son asquerosas", afirman los agentes policiacos de Angostura.

Cabe resaltar que el municipio costero de la región del Évora es el único que aporta 12 mil pesos mensuales al penal regional.