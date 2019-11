Policías perciben un sueldo muy bajo de la media nacional

Mocorito, Sinaloa.- Las fuerzas policiales en el municipio de Mocorito atraviesan por una difícil situación actualmente, pues no llegan ni a 30 elementos, por lo que han tenido que recurrir a una reorganización de los turnos y tratar de incentivar a los agentes para apoyar cuando sea necesario, siendo el tema de los sueldos un factor que se tendría que revisar para los trabajos de reclutamiento.

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Carlos Alberto Chávez García, explicó que se cuenta con 27 policías, dos tránsitos y 20 auxiliares, esto luego de la jubilación de cuatro agentes hace algunos días, motivo por el que tuvieron que reorganizar los turnos que se tenían de 12 horas de trabajo por 24 de descanso y dejarlo de 24 por 24, “esto nos permitió tener un 36 por ciento más de elementos trabajando por turno, así como patrullas, tenemos mayor presencia en los planteles escolares de la cabecera municipal y de Pericos, Melchor Ocampo”.

Asimismo, el mando policial manifestó que así como Mazatlán, Cosalá y Ahome se encuentran entre los municipios con salarios de policías por encima de la media nacional, Mocorito, Sinaloa y otros ocho municipios de la entidad están por debajo de la media, “necesitamos los sueldos más atractivos, para motivar a los jóvenes a que vean una opción participar en Seguridad Pública”.

Por su parte, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar, externó que se ha venido haciendo un gran esfuerzo para combatir el déficit de elementos, no solo en Mocorito, sino en todo el estado, pues en años anteriores el total de nuevos agentes que se graduaban al año eran de 75 a 100, mientras que en el 2018 alcanzaron los 500 nuevos elementos, y se pretende que en el año en curso de gradúen alrededor de 750.

Explicó que referente a los hechos violentos ocurridos el pasado 17 de octubre en Culiacán, éstos no han afectado en el proceso de reclutamiento de nuevos cadetes; “los hechos ocurridos en las pasadas semanas creo que sí es una afrenta para toda la sociedad, y la sociedad ha sacado la casta, ha dado a conocer que no está de acuerdo en ese tipo de situaciones, creo que lo que se puede retomar de este penoso y muy lastimoso hecho es que quizá la sociedad sinaloense se dio cuenta que no es normal que esto suceda en Sinaloa”, dijo.