Ponen alto a taxistas de Guamúchil para que respeten ruta de camiones

Guamúchil, Sinaloa.- En la sindicatura de Villa Benito Juárez se detectó a un taxista transitando por la ruta del camión, acaparando el pasaje que esperaba al urbano para ir al trabajo o al centro de esta ciudad de Guamúchil, acción que terminó por molestar a los choferes de estas unidades.

Ante esto, Ciriaco Vargas, delegado de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado, convocó a una reunión con los concesionarios para determinar qué acciones se tomarían en consecuencia de esta mala práctica de parte de los taxistas. El funcionario declaró que siempre ha sido muy respetuoso y que siempre busca que el orden y el diálogo prevalezcan.

“A mí me gusta hacer los operativos personalmente para que no me digan y que no me cuenten. Entonces llegamos y miramos a un taxi parado y de repente se viene el taxi adelante del camión. La queja era que cuando el camión pitaba, el taxi se adelantaba y recogía el pasaje antes de que el urbano llegara”, explicó.

Leer más: Sin registro de concesionarios en VyT para reactivar transporte escolar en Guamúchil

Dijo que uno de los inspectores se percató y le hizo una boleta y mencionó que la finalidad no es afectar a nadie, por lo tanto, buscan primeramente dialogar con la persona que está incurriendo en la falta, sin embargo, cuando no hay disponibilidad se ven en la necesidad de tener que actuar. “Esta persona reincidió varias veces y se le tuvo que hacer la boleta”, mencionó.

Comentó que en ocasiones el mismo pasaje no se sube a los camiones porque ya están esperando a que el taxi pase y los recoja, lo cual es respetado, ya que el ciudadano es quien decide qué medio de transporte utilizar, pero la forma de trabajo del taxi es diferente a la de los camiones porque ellos tienen sus rutas.

Por otro lado, también señaló la falta de compromiso de parte de los urbanos, ya que andan a destiempo por sus rutas y declararon que esto se debe a que las calles que transitan se encontraban en malas condiciones, por lo que el delegado de Vialidad y Transportes pidió apoyo al área de Obras Públicas para que rasparan las calles más críticas y así no hubiera este tipo de quejas y fallas para prestar el servicio en tiempo y forma.

Leer más: Seguridad Pública de Salvador Alvarado sigue con formación de Comités de Participación Ciudadana

Hay que señalar que los camiones a veces andan retrasados y su excusa es que las calles están muy mal, por eso pedí el apoyo a Obras Públicas para que las raspe y no tengan ese pretexto”, mencionó el delegado.