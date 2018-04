Por Sinaloa al Frente no sufre daños por desbandada en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- La presidenta del Partido Acción Nacional en Mocorito y su homólogo del PAS informaron que estas acciones son elaboradas de parte de militantes del tricolor, quienes están buscando debilitar y sobre todo hacer creer a los mocoritenses que el proyecto de “Memo” Galindo está decayendo. Inclusive Julio Medardo Serrano Soto comentó que los jóvenes que hicieron acto de presencia en la conferencia no son ni militantes o simpatizantes como lo hicieron creer.

Sin afectaciones

Miguel Ángel Castañeda Sánchez, quien el pasado martes en conferencia de prensa informó sobre su separación del blanquiazul, es hijo de Jesús Olivia Sánchez Amézquita, presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, sin embargo, ella informó: “Yo no lo veo malo para el PAN junto con la coalición que llevamos, los jóvenes que estuvieron ahí presentes indicaron que se les invitó para un trabajo en donde se les pagaría 2 mil pesos a la semana, pero al parecer esto solo era para hacer ruido. Miguel Ángel Castañeda Sánchez es mi hijo, pero fue una decisión que él tomó y como madre respeto su decisión, no puedo escoger por él, pero no está afectando en nada”, comentó la líder del Partido Acción Nacional en Mocorito.

Por su parte, Julio Medardo Serrano Soto, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Sinaloense, dejó claro que este tema es solo con la finalidad de generar incertidumbre entre los mocoritenses para hacerles creer que el proyecto se está derrumbando.

“Yo no tengo registro de ningún militante del PAS de esa zona que haya renunciado, nosotros estamos trabajando igual. De hecho no conozco yo a esos militantes que indican que renunciaron”, comentó. El líder de los pasistas informó que definitivamente éstas son estrategias del tricolor (PRI) para tratar de darle a entender a la ciudadanía que el PAS está más débil.