Por contagios, limitarán el acceso a comercios a no vacunados contra Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- Ante el alza de contagios por Covid-19 y dentro de las medidas para salvaguardar a la sociedad el sector Salud ha implementado una estrategia llamada Establecimiento Seguro, en la cual se exigirá a la ciudadanía presentar su certificado de vacunación o comprobante de vacunación de la segunda dosis para ingresar a cualquier comercio, como restaurantes y demás, informó Luis Alonso García Corrales, comisionado de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa (Coepriss).

García Corrales indicó que esta es una estrategia que abarca a la región del Évora y todo Sinaloa, de tal manera que quien no presente este documento no podrá ingresar a ciertos lugares.

“Esto abarca establecimientos donde pueda haber afluencia de personas, en los centros comerciales y tiendas”, señaló.

De igual manera, manifestó que esta nueva estrategia dio inicio el pasado 5 de enero y se mantendrá activa durante la cuarta ola de contagios, por lo que no hay fecha para el cierre de la misma, es por esto que motivó a los comerciantes a implementarla y a la ciudadanía a dar una respuesta favorable, ya que esto tiene como única intención evitar nuevos brotes y mantener seguros a los clientes y empleados.

Señaló que esta regla consiste en que cualquier usuario que tenga el interés por entrar a algún comercio debe mostrar su certificado de vacunación, y de negarse a hacerlo se le impedirá la entrada, esto porque la mayoría de los nuevos pacientes contagiados son personas que no se han vacunado, y con esto se evitaría ponerlos en riesgo, así como también a quien interactúa con los mismos.

Señaló que por el momento en la región del Évora esta noticia puede ser desconocida, ya que próximamente se darán a la tarea de pegar anuncios informativos en cada comercio, para que los clientes tengan la posibilidad de leerlos y enterarse de las nuevas reglas.

Señaló que por orden del gobernador Rubén Rocha Moya y del secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, se sancionará a los comercios que no respeten esta medida de seguridad, no obstante, no mencionó cuál sería el castigo, puesto que aclaró que primero se buscará guiar a los comerciantes y exhortarlos a acatar esta y el resto de las reglas.

“El llamado es que nos cuidemos todos, la pandemia está creciendo a nivel mundial, están aumentando los casos y es importante que entre todos podamos cumplir estas medidas, primero que nada se tiene que prevenir lo que es la salud.” Informó que 669 215 3856 es el número para solicitar el certificado de vacunación.