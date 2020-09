Por el mal clima pescadores de Angostura abandonan la captura de tiburón

Angostura, Sinaloa.- Por el mal tiempo originado en alta mar por las diferentes tormentas tropicales que se han formado en los últimos días, además que la actividad empezó a ya no ser redituable, pescadores ribereños de la bahía Santa María abandonan la captura de tiburón.

Édgar Iván Fragoso Bojórquez, oriundo de La Reforma, manifiesta que solamente trabajaron de manera constante los primeros 15 días de agosto, en lo que fue el arranque de la temporada, de ahí en adelante las capturas se vinieron abajo y por tal motivo en la actualidad todos los que iban en busca de tiburón ya sacaron su embarcación del agua, ya que ahora están enfocados en la pesca del camarón azul en la bahía, cuya veda se levantará el próximo día 26.

“A estas alturas ir al tiburón ya no es redituable, casi no sale, además que se vinieron los tiempos malos de las tormentas y por eso dejamos de ir, ahora estamos esperando los camarones”.

“El tiburón anda en corrida y uno lo tiene que andar siguiendo a donde vaya, incluso desde aquí hasta Topolobampo, pero las condiciones del tiempo no se empezaron a dar, las olas se ponían muy feas en alta mar debido a las tormentas que andan, entonces mejor dejamos de ir para no exponernos al peligro, además que un día sí agarrábamos buen producto pero dos o tres no, y eso nos afectaba mucho, porque cada salida eran 7 u 8 mil pesos en gastos que hacíamos”, afirmó el pescador.