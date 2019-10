Por falta de agua, a sembrar cultivos de baja demanda

Angostura, Sinaloa.- Como en esta temporada lamentablemente las lluvias les jugaron una muy mala pasada a los productores agrícolas, el plan de siembra establecido para el ciclo otoño-invierno de 70 por ciento productos de baja demanda y el 30 para los de media y alta demanda no le gustó a muchos, pero lo tuvieron que aceptar dado a que las presas no tienen agua para garantizar buenas cosechas.

Ante esta situación, Wilfrido Bejarano Lerma, presidente del Módulo de Riego 74-1, ubicado en la cabecera municipal de Angostura, comenta que rezaban para que se compusieran las cosas en las presas pero las condiciones no se dieron, ya que las mejores lluvias fueron en la costa, no en la sierra, y tal cosa no favoreció para el almacenamiento, por tal motivo no quedó más remedio que establecer de esta manera 70-30 el plan de siembra para el ciclo 2019-2020.

No hay el agua que deseamos para hacer un plan de siembra que fuera parejo, un 50-50, ya le buscamos por todos lados y no es posible”.

“Para lo único que nos alcanza el agua es para sembrar un 30 por ciento de cultivos de alta demanda que son maíz, alfalfa, tomatillo y cebolla, y un 70 de baja demanda que comprenden cártamo y garbanzo, cultivos que no llevan ningún auxilio de agua, solamente el riego de asiento.

Además tenemos que en cultivos de media demanda nosotros nos podemos estirar hasta un 70 por ciento de sorgo y trigo.

Para el maíz el agua que tenemos nos alcanza para dar un riego de asiento y tres de auxilio, en sorgo y trigo un riego y dos auxilios, en tanto que en garbanzo y cártamo no tienen riego de auxilio, mientras que en frijol es solo un auxilio porque ocupa poca agua para darse”, afirma Wilfrido Bejarano Lerma, presidente del módulo 74-1.