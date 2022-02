Por falta de atención crecen las necesidades en Pericos, Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Alumbrado público y servicios de agua potable son las principales necesidades que se presentan en la sindicatura de Pericos, mismas que se han mantenido así por años y hasta la fecha no han recibido el tratamiento ni solución adecuada por parte de la presidencia en la cabecera de Mocorito, lo aseguró el síndico municipal de Pericos, Enrique Navarro López.

Ante el reciente “despido” del delegado de la zona sur de la Jumapam, Ricardo Camacho, el foco de atención se posicionó sobre esta sindicatura, donde las necesidades son apremiantes y, sin embargo, no se le da la solución correcta. “El gobierno no ha trabajado como debe de ser, porque cuando uno es servidor público no se deben tomar en cuenta los colores partidistas para apoyar a las comunidades”, recalcó.

Además mencionó que pese a sus declaraciones, la actual presidente de Mocorito María Elizalde hasta la fecha no ha establecido una diferencia entre su administración y la anterior, pues son pocas las gestiones que se han realizado en beneficio de estas comunidades. “Necesitamos que se le dé atención al alumbrado público y otras cuestiones, tenemos que estar batallando porque hay mucha falta de atención”, mencionó, ya que en muchas ocasiones ha tenido que realizar pagos de su bolsillo personal.