Por la pandemia bajó el poder adquisitivo de las familias en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- La inflación que se vive en la actualidad limita el poder adquisitivo de la sociedad, de tal manera que el salario mínimo y los altos costos de la canasta básica impiden que la ciudadanía del municipio de Salvador Alvarado pueda tener cierta libertad económica, señaló Everardo Angulo Valle, licenciado en Economía.

Asimismo, agregó que desde el inicio de la pandemia este problema aumentó gravemente, principalmente por la pérdida de empleos, lo que afecta directamente al poder adquisitivo de las familias, limitando grandemente sus compras, tanto, que es casi imposible que reúnan los alimentos de la canasta básica.

Angulo Valle comentó que la pandemia es una causa por la que se está perdiendo el poder adquisitivo, ya que desde el inicio de esta disminuyeron los empleos y sin ingresos es muy complicado que las familias gocen una buena economía. Asimismo, comentó que el salario mínimo no es suficiente para el sustento del hogar, puesto que los precios de los alimentos tienden a subir considerablemente, mientras que el suelto no registra aumentos considerables o que sean suficientes para satisfacer las necesidades de las familias.

“Mientras los precios suben, desde luego que el poder adquisitivo se pierde”, expuso. Respecto a esto, comentó que el salario mínimo actual no es suficiente para sustentar las necesidades diarias, por lo que es necesario que este aumente en grandes cantidades y sea de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y los precios de los productos de la canasta básica.

“El salario debe ser de acuerdo a las necesidades de las personas, que sea un salario que dignifique al trabajador, que le dé el poder adquisitivo, de tal manera que no solo tenga que consumir, sino también de ahorrar”, comentó. Ante ello, mencionó que el ahorro viene a fortalecer la economía, no obstante, desgraciadamente las familias no tienen la libertad económica para hacerlo, ya que el poco sueldo que reciben apenas alcanza para la alimentación y los pagos de servicios.

Leer más: Toman protesta a Consejo y a la directora del Immujeres en Salvador Alvarado

Señaló también que para que la sociedad tenga mayor poder adquisitivo es necesario que los gobernantes apoyen e inviertan en los generadores de empleo, ya que mientras haya empleos aumenta la probabilidad de que se recupere el poder adquisitivo. El economista comentó que es importante que las familias realicen un presupuesto familiar y en este detallar las prioridades que se consumen, es decir, las cosas que son necesarias comprar y las que no, para con ello poder administrar el recurso disponible y aprovechar en satisfacer las necesidades prioritarias del hogar, con el fin de no malgastar.