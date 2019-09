"Por mí, que no regrese la ex síndica": Romeo Gelinec

Guamúchil, Sinaloa.- Romeo Gelinec Galindo Inzunza, regidor del PAS en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, es muy firme en su declaración y detalla que ojalá y la síndica procuradora con permiso Rossy Díaz no regrese al cargo, pues hasta el día de hoy está satisfecho con la labor que ha venido desarrollando Alejandra Zámano, quien ostenta dicha responsabilidad y mucho mejor que Díaz a desempeñado las funciones encomemdadas.

El edil argumenta que lamentablemente él siempre tuvo rose y algunas discusiones con Rossy Díaz, debido a que su trabajo era muy álgido y no hacía las cosas como debía de ser.

"A toda acción corresponde una reacción y efectivamente sostengo que ojalá y la señora Rossy no regrese al cargo de síndica procuradora, ya que no desempenaba bien el cargo, pues había veces que ocultaba información, otras las entregaba desfasada, además era muy cerrada al diálogo que teníamos y no se podía avanzar en el Ayuntamiento porque se decía una cosa y al final de cuentas se hacía otra y esas cosas no van conmigo".

Yo soy amigo del amigo, aplaudo las cosas cuando se hacen bien y voy a estar señalando cuando no se hacen bien".

"La anterior síndica, Rossy Díaz, para un servidor dejó mucho que desear, no sé si sea por desconocimiento del tema o ganas de no hacer las cosas y eso es fatal para el buen desarrollo del municipio y las relaciones interpersonales".

"Reconozco que las cosas cambiaron radicalmente una vez que entró al cargo Alejandra Zámano, quien ha tenido mucha apertura y buena disposición, muestra de ello es que cuando le he solicitado información, rápido me la tiene lista y siempre está abierta al diálogo que es lo importante aquí porque se supone, cosa que no se cumplía por la síndica anterior, que se viene a trabajar en beneficio de la ciudadanía, a cuidar los recursos del erario, a ser transparentes, cero corrupción, no cubrir a nadie, pero también buscar la hermandad personal, cosa que no se hacía con la señora Rossy".

"Hasta el día de hoy Alejandra va bien, ha sacado adelante algunos temas que tenían casi un año pendientes, vamos avanzando y la voluntad que no había hoy si se esta viendo. Reafirmo que de mi cuenta ojalá y no regrese la señora Rossy Díaz al cargo", afirma el regidor Romeo Gelinec Galindo.