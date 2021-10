Por pandemia de Covid-19, desertan 50 alumnos de la UAdeO de Guamúchil, Sinaloa

Sinaloa.- La deserción escolar en el último año por la pandemia del covid-19 en la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, a decir de la directora del plantel María Trinidad López Lara, no fue una cifra alarmante al ser solamente como 50 personas que no se inscribieron nuevamente.

Mencionó que el motivo de que las clases no serían de manera presencial fue que los jóvenes desertaron, sin embargo, se dijo que se la reincorporación es el reto por el que están enfrentando y del cual van a trabajar para lograr se de satisfactoriamente.

"El gran reto que tenemos es la reincorporación pero a nuestro favor tenemos en claro los lineamientos que vamos a poner en práctica para regresar, hay mucha comunicación con el comité de salud interno pero para esa reincorporación no solamente es del filtro sanitario si no también tenemos que pensar en otras cosas, a nivel nacional más de un millón de estudiantes han desertado y está universidad también alcanzó esa parte, pero el centro de atención de centros psicológicos ha llevado cursos así como tareas virtuales con los estudiantes sobre todo en la parte emocional de la salud mental en motivarlos para que no deserten , hay jóvenes que han congelado matrícula comentando para que la situación de la pandemia pase pero tenemos que habituarnos a una nueva normalidad", resaltó.

Leer más: Persiste alto índice de pobreza en Angostura, Sinaloa

López Lara, destacó que afortunadamente la cifra no fue muy grande y los jóvenes que desertaron y no han vuelto es debido a que no se regresaría de manera virtual, situación que se está retomando de manera paulatina y tomando en cuenta todos los protocolos y lineamientos que se les han estado haciendo llegar.