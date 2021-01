Por pandemia ventas en línea ya no son un temor en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Lo que antes causaba intranquilidad por ser estafados hoy en día es una de las herramientas más utilizadas por la ciudadanía al tratarse de las compras en línea. Lo anterior se pudo confirmar mediante un sondeo realizado en el primer cuadro de la ciudad de Guamúchil, al preguntar si confían en las páginas web y lo que al parecer que sería una respuesta no favorable resultó ser lo contrario.

Ante ello la ciudadana Refugio Castro, comentó que hoy en día las compras para ella son efectivas debido a que con su experiencia de compra son más ágiles cómo también ante la forma de pago ya que eligen la que más les resulte cómoda y segura.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Manifestó que las principales razones para comprar mediante línea es que así se evitan de exponerse a un mayor contagio debido a la actual pandemia que estamos atravesando como también por el ahorro de tiempo y promociones que se puedan encontrar en diversas páginas web.

Por otro lado, la joven Alexia García Pérez, externó que afortunadamente hasta el momento no ha sido estafada por ninguna página por lo que le ha permitido seguir con esta actividad de compra.

“Yo en ocasiones cuando me ven que estoy revisando algunas páginas y buscando lo que ocupo escucho que dicen no sean tan confianzuda te pueden engañar, pero la verdad hasta ahorita no ha pasado y pues tampoco encargó en cualquiera que encuentro”, explicó.

Día a día la pandemia ha demostrado que ha roto algunas carreras y ha creado hábito que anteriormente causan pánico realizarlos.