Preocupa a los jornaleros del Valle altos cobros de CFE

Mocorito, Sinaloa.- La preocupación y el desespero llego a los habitantes de la sindicatura del Valle en Mocorito, ya que los recibos para pago que emite la Comisión Federal de Electricidad aseguran ellos llegaron muy elevados a diferencia el historia que habían tenido durante todo el año, argumentan la situación económica esta muy complicada ya que la mayoría de los afectados trabajan en las labores del campo, donde solo perciben sueldos diarios con los cuales no alcanzaran a pagar.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

Declaración

Una de las personas afectadas y que declaro su inconformidad es la señora Luz Venicia Ramírez Moreno, quien asegura el recibo no corresponde a la energía que ella consume, “el recibo me vino de 4 mil 930 pesos anteriormente me había estado llegando de 300 pesos a 400 pesos y como máximo 500 pesos, ahora si que me lo cargaron mucho, yo trabajo en el corte del tomate y cuando llega a ver trabajo pues es poco lo que gano, a parte mi esposo esta discapacitado tiene un problema en la columna y trabaja poco pero trabajos pesados no puede hacer”.

De la misma forma la vecina de la comunidad el Valle expresa que la problemática de los recibos elevados no nada mas la esta afectando a ella sino a muchas personas de la comunidad y de otras mas que pertenecen a la sindicatura, “yo he escuchado a mucha gente que le llego así de elevado el recibo, cuando venia en el camión una señora del mezquite me contó que le había llegado 5 mil pesos, y que en el Tule, El Mezquite, El Valle, El Gallo están por el mismo estilo".

Mal trabajo

“Mi ultimo recibo fue pasadito de 200 pesos y hoy me llego arriba de mil pesos, creo que no están tomando bien las lecturas porque aquí solo prendemos la tele, aparte no prendemos aire porque ya hace frío, ahorita ya tengo mas de un mes que no trabajo estoy enfermo, el recibo abarca del 20 de octubre al 20 de diciembre, muchas veces sale peor ir a ver este tipo de detalles haya en la comisión porque gasta mas uno y ni le descuentan nada, ya me ha tocado escuchar de personas que van y solo les descuentan 100 pesos”. Dice el señor Jose Roman Padilla López.

Aparatos

La señora Jesús Gámez Inzunza menciona que esta muy elevado el cobro de la luz, ya que en su casa solo cuentan con escasos aparatos eléctricos, “Nosotros no tenemos nada mas que un abanico y un refrigerador chico y nos llego 2 mil 700 pesos, trabajamos en el campo y se nos hace mucho, en ocasiones pasadas que hemos acudido nos dicen que lo que viene en el recibo se tiene que pagar, no si se a que cambiaron el medidor a un medidor digital, dicen que esos gastan mucho, ocupamos la luz para prender el abanico hay muchos moscos, tenemos niños y apenas el aire los espanta”.