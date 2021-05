Preocupa a sector productivo de Sinaloa alto índice de vacantes

Guamúchil, Sinaloa.- Una problemática generalizada se presenta en los sectores productivos del estado de Sinaloa, la dificultad para que se ocupen las vacantes de empleo disponibles.

El sector de la industria de la transformación adolece de personal para conformar al cien por ciento sus equipos de trabajo, como es la producción de agua en las purificadoras, tortillerías, a un nivel industrial la fabricación de muebles. En servicios, todas aquellas actividades que requieren personal como cajeros y en restaurantes.

En el ámbito comercial se dificulta contar con talento humano para desarrollo de software y para integrar la estructura operativa de un negocio o tienda en general.

Éste es el panorama estatal que describió el presidente de la Alianza para el Desarrollo y la Competitividad de las Empresas, Julio Silva, al exponer que “es una problemática general que le está pegando al sector productivo”.

Uno de los señalamientos más recurrentes de los trabajadores son los bajos sueldos, pero Julio Silva señaló que ya no solo es cuestión de sueldo, porque también el empresario puede pagar un poco más, pero se observa que en algunos casos “la gente quiere trabajar menos y ganar más”, reconoció, al señalar que no hay giros donde no se requiera gente.

Una de las formas en que se ha detectado dicha situación es a través de los contratistas de la construcción, donde existe una gran demanda de empleo, pero resulta que ahora están batallando para conseguir cubrir los puestos, comentó el dirigente del gremio empresarial. “Es un sentir general que afecta desde el ámbito de los comercios y servicios y de la transformación. Es una problemática que nos compete a todos investigar”.

En el municipio de Angostura no se presentan mayores dificultades como sucede en las ciudades más pobladas del estado, consideró el director de Economía del Ayuntamiento de Angostura, Eduardo Bojórquez.

Explicó que tan solo este año se abrieron 23 locales comerciales en la cabecera municipal y en la mayoría ya se contaba con el personal al cien por ciento. Comentó que como oficina municipal son un enlace en la promoción de vacantes en colaboración con la Canaco de Angostura, y se detecta que es corto el periodo de tiempo en que se contrata a trabajadores.