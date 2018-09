Horticultores inician los preparativos para siembre

Angostura, Sinaloa.- A pesar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informó que a partir del 1 de septiembre se iniciaba la siembra de los cultivos de hortalizas, este trabajo se encuentra algo lento, informó el secretario del Cesavesin y presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Mario Urías Cuadras. La principal razón por la cual los productores están haciendo los trabajos a un ritmo lento tiene que ver con la poca o escasa disponibilidad de agua en las principales presas del estado de Sinaloa, pero sobre todo en la Adolfo López Mateos, la cual surte a los módulos de riego.

Urías Cuadras ponderó que estos días se han visto trabajos y siembra de hortalizas como cebollas y berenjenas, no obstante, estos productores no han realizado el pago por el permiso de siembra dado que los módulos de riego están esperando el informe sobre la disponibilidad de agua. “El productor debe ir con la autorización del módulo para pagar el permiso de siembra, se está viendo los trabajos de tomatillo, sandías y demás, aún no tenemos cuantificado, porque todos los días incrementan las hectáreas, además no tenemos oficial nada, porque los módulos deben autorizar cuántas hectáreas se habrán de instalar”, comentó.

El secretario del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sinaloa (Cesavesin), así como presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, informó que la información que se ha manejado en estos momentos, referente al bajo volumen de agua, habla que se le dará prioridad al tema de hortalizas, por todo lo que conlleva.

Los módulos están haciendo sus estrategias de cómo repartirla, al parecer estos organismos están planeando apoyar de una manera poco más preferencial a los horticultores, porque dan empleo y generan una derrama en el municipio”, informó Mario Urías Cuadras.

En otras palabras, todos aquellos productores que en estos momentos están haciendo los trabajos necesarios para no perder la fecha de siembra, posteriormente deberán acudir al módulo de riego correspondiente para recibir el permiso de siembra y, posterior, tramitar el pago ante las autoridades competentes.

Para el líder de los agricultores en la región del Évora existe un panorama mucho peor, y en ese, la producción de hortalizas, al igual que de granos, estaría detenida hasta que se captara agua lo suficientemente abundante para los trabajos de siembra, riego y producción.

Finalmente las 3 a 4 mil hectáreas que normalmente se destinan a la siembra de hortalizas podrían caer hasta la mitad o más abajo, todo depende de cómo se distribuya el agua para el riego.