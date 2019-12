Presentan Plan Operativo Guadalupe-Reyes en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Autoridades municipales y titulares de las diversas corporaciones del municipio de Angostura dieron a conocer el Plan Operativo Guadalupe-Reyes 2019, mismo que iniciará el martes 10 de diciembre y culminará el jueves 9 de enero del próximo año y en el que participarán de manera coordinada la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, así como el Ejército Mexicano y la Policía Federal.

El director de Seguridad Pública, Sergio Lagunes Inclán, detallo que por parte de la Policía Municipal se contará con un total de 88 agentes, así como 14 patrullas y 5 motocicletas, esto para cubrir todo el municipio en busca de brindar seguridad a la población en estás fechas.

Precisó que el Operativo Guadalupe-Reyes engloba otros planes que se están aplicando de manera permanente, como el operativo antialcohol, el operativo para el Día de la Virgen de Guadalupe, el de Noche Buena, antipirotecnia y los operativos en carreteras en coordinación con la Policía Federal y la Guardia Nacional.

En cuanto a los elementos de Tránsito Municipal, serán 18 agentes quienes participen en el operativo, así como 5 patrullas, 2 de ellas en la zona sur y 3 en la cabecera municipal.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil, Luciano Castro Bojórquez, señaló que para este operativo cuentan con 2 unidades, 3 elementos operativos y 8 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Además, indicó que ya han estado trabajando en algunos planteles educativos con el programa No a la Pirotecnia, cómo son escuelas de Alhuey, Capomos, San Isidro, Angostura, La Primavera y El Ébano, esto con el fin de conscientizar para evitar una tragedia por el uso de cohetes, principalmente los que son de gran dimensión.

En lo que respecta al Cuerpo de Bomberos, se cuenta con 3 unidades funcionando al 100 por ciento y un vehículo de rescate para apoyo, mientras que habrá 18 elementos colaborando en este operativo.

Cruz Roja también formará parte de estos trabajos y para ellos tienen en sus filas 15 elementos, una doctora y dos enfermeras, quienes apoyan de manera voluntaria, además de 3 ambulancias completamente equipadas; además, se está trabajando para que pronto pueda ser abierta la base en Chinitos y asignar la ambulancia y el personal necesario.

En su mensaje, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, invitó a la ciudadanía a festejar estás fechas en familia y con responsabilidad, "si toman no manejen, van a estar puestos algunos retenes, no con el sentido de llevárselos a Barandilla, pero sí para incentivarlos y que no suceda algo que no queremos, queremos saldo blanco".

Asimismo, mencionó que otro tema muy importante es el de las carreteras, pues se tienen muchos baches sobre las rúas a Playa Colorada y Batury, mismos que pueden ser un gran peligro si los conductores mezclan la velocidad y el alcohol.