Fue una bonita experiencia y de mucho aprendizaje: Edith Berenice

Mocorito, Sinaloa.- Aunque su periodo administrativo duró solamente unos meses, Edith Berenice Rodríguez López se apunta en la lista de mujeres que han ocupado la presidencia municipal de Mocorito.

La exalcaldesa, que dicho sea de paso regresó a su antiguo puesto (regidora), manifiesta que vivió una muy bonita experiencia, la cual estuvo llena de aprendizaje.

“En esta vida nunca se termina de aprender, y nosotros siempre trabajamos por el bien de Mocorito, pues la idea era de continuar con un proyecto que ya se traía trabajando y pues le dimos seguimiento, sobre todo por que la ciudadanía esta muy contenta por la forma de gobierno que se está dando, tan es así que todo se vio reflejado en las elecciones del pasado 1 de julio y eso nos permitió a nosotros echarle más ganas al trabajo.

La exalcaldesa Edith Berenice Rodríguez / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

La verdad, cuando me nombraron presidenta municipal interina, en ese momento yo no sabía que me iban a elegir, yo pienso que tomaron valoraciones y algunas características han de haber visto en mi que se les hizo la persona idónea para ocupar el cargo, que no fue fácil desempeñarlo, pues tener la responsabilidad de un municipio conlleva muchas problemáticas y preocupaciones donde nosotros debemos servirle a la ciudadanía.

Aprendí infinidad de cosas, pues nunca me había visto tan cerca de la política, ya que yo soy docente, y pues no me veía en estas funciones. La verdad es muy bonito cuando se trata de servirle al pueblo. En cuanto a la oposición que tuvimos en cabildo, es entendible su posición, pero nosotros siempre buscamos hacer equipo con ellos y seguir con los proyectos, siguiendo de frente, ya que soy una persona positiva, pues cuando llegan las cosas hay que asumirlas con responsabilidad y salir adelante”, asegura Edith Rodríguez.