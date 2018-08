Presidencia Municipal y módulos sin cumplir promesas de colecta

Angostura, Sinaloa.- El pasado 3 de mayo finalizó la Colecta Anual de Cruz Roja Delegación Angostura, superando la meta pactada de 500 mil pesos. Hasta ese momento todo marchaba bien, sin embargo, actualmente la benemérita institución atraviesa por una situación complicada en el tema económico y, lo peor, aún se les adeuda un promedio de 140 mil pesos de instituciones que quedaron en dar el dinero y aún no lo han hecho.

A decir del presidente del Patronato de Cruz Roja en Angostura, Ímuris Jadriel Higuera Araujo, el panorama está difícil. Informó que ahorita están sin recursos y los ingresos que tienen son los traslados que llegan durante el día. “Si tenemos en el día algún traslado, curaciones o servicios, es lo que tenemos de ingreso. Ahorita tanto en la gasolinera de Angostura, como de Chinitos, tenemos los créditos cancelados, por eso lo que cae al día es lo que estamos aplicando”, informó.

Higuera Araujo comentó que en días anteriores platicó con la persona encargada del despacho de la Presidencia Municipal, sin embargo, no se llegó a concretar apoyos de parte de la Comuna; ponderó que, en efecto, de esas platicas surgieron algunos compromisos, pero nomás hasta ahí quedó.

“Cuando se reinstaló José Manuel Valenzuela López lo buscamos, pero nos dio cita hasta que regresara de vacaciones su personal". No obstante, esto no es todo, el presidente del Patronato de Cruz Roja ha estado visitando algunas empresas y organismos que hicieron compromiso en colecta pero que no han realizado físicamente efectivo la aportación.

Andamos buscándolos para que cumplan con Cruz Roja en los compromisos que quedamos con ellos, traemos un aproximado de 140 mil pesos de colecta por recuperar, es un número significativo, la mayor parte de este ingreso es de la Presidencia Municipal y con los módulos de riego".

Enfatizó que anteriormente no habían tenido problemas con los diferentes módulos de riego que existen en Angostura, por lo tanto esperan que esto haya pasado por algún contratiempo, “tenemos mucha fe de que pronto lo podremos concretar y con la Presidencia, éstos son compromisos que se hicieron con el encargado del despacho de la presidencia del Ayuntamiento y no cumplieron, a ver ahora con ‘Chenel’ cuáles son las condiciones que prevalecen para Cruz Roja”.

Ímuris Jadriel Higuera Araujo explicó para la ciudadanía que la benemérita institución atraviesa por esto gracias a la alza en los insumos de curación, como lo principal, la gasolina, que es lo primordial para ellos, pero en caso que exista una duda en qué se invierte el dinero de la colecta, los invita para que acudan a las instalaciones, donde se les habrá de explicar.