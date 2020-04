Presidente de patronato Bomberos Guamúchil fue detenido en Playa Colorada

Guamúchil, Sinaloa.- Por no respetar el llamado a "Quédate en casa", el presidente del patronato de Bomberos de Guamúchil, Felipe de Jesús Valenzuela Sánchez, fue detenido la tarde de ayer cuando se encontraba paseando en un "yate" en Playa Colorada, en el municipio de Angostura.

De acuerdo al reporte oficial de la Dirección de Seguridad Pública, fue arrestado cerca de las 16:00 horas y permaneció hasta las 19:00 horas aproximadamente, tras aplicarse lo que establece el bando de policía y cubrir la multa correspondiente.

El director de Seguridad, Sergio Lagunes destacó que el arresto es el último recurso que se busca precisamente para evitar las aglomeraciones en barandillas; ya que con esto se expondría a las personas detenidas.

Se procedió a la detención ya que no se acataron las indicaciones de la federación y el estado de "no acudir a las playas" para evitar la propagación del Covid-19. Con este arresto suman varias las detenciones en playas de Angostura. No se precisó cuántas se contabilizan hasta el momento ya que aún no se tiene un informe actualizado.

El llamado del Director de Seguridad a la población es a quedarse en casa y fue enérgico al señalar que se aplicará la ley a quien haga caso omiso sin importar si son conocidos o compañeros de trabajo.