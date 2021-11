Presidente municipal de Angostura toma protesta a Secretario y Tesorero

Angostura, Sinaloa.- Con un llamado a trabajar en beneficio de la población, con un acto sencillo, pero con gran significado, el alcalde de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta “El Profe Mayke”, antes de celebrar la primera sesión extraordinaria tomó protesta a los nuevos funcionarios públicos mientras de igual manera ante la instalación de dicha sesión, rindió protesta está mañana a los nuevos funcionarios que lo han de acompañar en su caminar de la administración 2021-2024, que, aunque se contó con algunas indiferencias por mayoría de votos se aprobaron dichos puntos.

Firmes con el compromiso de trabajar, tomo posesión el Secretario del Ayuntamiento, Jesús Javier Sánchez Espinoza, así como el Tesorero Municipal, Heriberto Tapia Armenta, quien en la administración pasada fungía ya en dicha área realizando una gran labor.

En negación de la posesión de Sánchez Espinoza, la regidora Miriam Rocío Castro, externó no votar a favor al recordar la violencia que se vivió en las pasadas campañas y no obstante en contestación de ello, el alcalde Miguel Ángel Angulo, pidió mayor respeto al acusarlos a ellos como responsables cuando aclaró no ser de esa manera.

En su primer mensaje como secretario del Ayuntamiento Jesús Javier Sánchez, refrendó su compromiso de realizar una gran labor, así como de externar su agradecimiento y asegurar que se trabajará en equipo.

Angulo Acosta le expresó al cuerpo de regidores, así como los funcionarios querer un cabildo responsable y trabajar en unidad para el progreso de Angostura.

No obstante, se asumió como responsable Mairali Ruelas, como escrutador permanente de las sesiones de cabildo.