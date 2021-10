Presidente municipal electo de Salvador Alvarado da a conocer su gabinete

Guamúchil, Sinaloa.- Después de tanto tiempo de incertidumbre por saber quiénes eran las personas que integran el gabinete del presidente electo de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar el día de hoy se realizó un evento en donde se dieron a conocer los nombres de los que conformarán el equipo de trabajo de la nueva administración.

En primer plano se encuentra Roberto Valenzuela Leal, quien será el secretario del Ayuntamiento, Daniel Parra Montoya estará al frente de las finanzas como tesorero municipal, Martín Camacho Figueroa ocupará el puesto de oficial mayor, Fernando Ruiz Castillo será el secretario de presidencia municipal, José Ricardo Cruz Rocha será director de Obras Públicas, Jesús Alberto Pérez Cuevas será quien coordine el área de Comunicación Social, por el momento el área de Acción Social esta pendiente por definir, se dio a conocer que Elías Barrientos será quien esté a cargo de la dirección de Economía, Paulina Sainz Aguilar estará en la dirección de Sedesol, Ana María Villela Velázquez será la directora del Instituto Municipal de la Mujer, (inmujer), Jesús Antonio Zañudo García estara al frente de IMDESA, Emilio Valdéz Castro estará como director del Instituto municipal de la Juventud, (IMJU), Romel Omar Báez Lugo será el director del Instituto Municipal de Cultura, Daria Valenzuela Valenzuela será la titular del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Araceli Díaz Chávez está al frente de Cepavif, Ruben Sainz estarán al frente de la dirección de Turismo, Guadalupe López González ocupará la presidencia del sistema DIF, Mónica Sánchez directora de la antes mencionada paramunicipal y por último Enrique Román Cruz Gastélum será gerente de Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, (Japasa).

El presidente electo, mencionó que las expectativas de la sociedad de Salvador Alvarado son muchas y que tendrán que responder a la altura de todas las necesidades de las familias del municipio. Agregó que es un equipo multidisciplinario, con mucha convicción en el servicio público y que es un equipo que tiene mucha experiencia para sacar adelante las problemáticas que tenga Salvador Alvarado.

Leer más: Japasa no será entregada en la mejor condición en Salvador Alvarado

Camacho Aguilar, informó que el Ayuntamiento debe seguir con sus funciones normales y que este día primero no debe haber dificultades para que esto sea posible y que es por eso que las principales áreas ya están cubiertas.

El alcalde electo de Salvador Alvarado, Armando Camacho durante la conferencia de prensa. Foto: Daniel Ayala / Debate

“El municipio a partir del día primero no tiene porque para su funcionamiento, las principales áreas ya están cubiertas, puedo decirles que en este momento el personal de los servicios básicos ya está trabajando, tienen alrededor de 15 días trabajando de manera sincronizada con la administración que sale y eso nos va a permitir no descuidar los servicios básicos de la población para que no se note en la calidad de los servicios", explicó.

Por su parte Ambrosio Chávez Chávez, diputado local, respaldó las palabras de Armando Camacho y destacó que la sociedad está esperando ver cambios y resultados, mismos que asegura que se darán con el trabajo que se realice con esa nueva administración.

Leer más: Rubén Rocha Moya, reconoce a su gabinete que trabajará con él durante el periodo 2021-2027

Por último, Rosa Armida Zayas, quien fungirá como regidora, afirmó que ella será en esta administración colaboradora en el desarrollo pero también vigilante de que las cosas se hagan bien, que se hagan con transferencia.

Lista de funcionarios por orden:

Roberto Valenzuela

Secretario del Ayuntamiento

Daniel Parra Montoya

Tesorero Municipal

Martín Camacho Figueroa

Oficial Mayor

Fernando Ruiz Castillo

Secretario de Presidencia Municipal

José Ricardo Cruz Rocha

Director de Obras Públicas

Jesús Alberto Pérez Cuevas

Director de Comunicación Social

Elías Barrientos

Director de Economía

Paulina Sainz Aguilar

Directora de Sedesol

Ana María Villela Velázquez

Directora del Instituto Municipal de la Mujer

Jesús Antonio Zañudo García

Director del IMDESA

Emilio Valdez Castro

Director del Instituto municipal de la Juventud (IMJU)

Romel Omar Báez Lugo

Director del Instituto Municipal de Cultura

Daria Valenzuela Valenzuela

Titular del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna)

Araceli Díaz Chávez

Directora de Cepavif

Rubén Sainz

Dirección de Turismo

Guadalupe López González

Presidenta del Sistema DIF

Mónica Sánchez

Directora del DIF

Enrique Román Cruz Gastélum