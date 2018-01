Prestan edificio de seguridad al SAE

Guamúchil, Sinaloa.- El edificio de Seguridad Pública, el cual se encuentra inhabilitado debido a algunas fallas estructurales, hace días fue dado en comodato al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en el cual se estarán resguardando las unidades motrices que se tenían dentro del cuartel militar, resultado de decomisos, así como las que han resultado con delitos de nivel federal.



Referente al tema, el presidente municipal de Salvador Alvarado comentó que dicho espacio, en especial la parte trasera del edificio, fue prestada, “se tienen ahí los carros que estaban en el cuartel, se pasaron a ese corralón, ese espacio se le prestó al SAE, solo la parte posterior”.

Foto: Daniel Ayala/EL DEBATE

El tiempo en que estará prestado el espacio el primer edil expresó que es indefinido, “el tiempo es indefinido, no se tiene un plazo de entrega, por lo que en caso de que se vaya a ocupar el edificio no estorba, ya que es solo la parte de atrás la que está ocupada”.



Al acudir al lugar se observó que hasta el momento son un aproximado de 78 unidades motrices las que se encuentran resguardadas en el lugar, al igual que tres personas que trabajan de veladores, el espacio es amplio y todavía se cuenta con mucha capacidad para colocar más unidades, por lo que se prevé éste pueda ser prestado por años y no por unos meses.

Foto: Cristo de la Cruz/EL DEBATE



El edificio de Seguridad Pública fue anunciada su construcción en el año 2013, cuando estaba como presidente municipal Gonzalo Camacho Angulo, quien en aquel entonces mencionó sería una construcción ecológica, ya que sus características estructurales estaban enfocadas a gastar menos energía eléctrica.

Años después de su construcción, en el mes de febrero del año 2016, la hoy exalcaldesa Liliana Cárdenas mencionó se ocupaban alrededor de 3 millones de pesos para su culminación, fondo que se estaría buscando a través del Fortaseg.

Foto: Daniel Ayala/EL DEBATE

A principio de la administración del presidente Carlo Mario Ortiz Sánchez éste efectuó una visita a las instalaciones, y manifestó que apegados a los lineamientos se haría un proyecto de trabajo que permitiera gestionar ante el Secretariado los recursos para ese fondo, esperando que para los meses de marzo o abril de 2017 ya se contara con algún apoyo. También mencionó que el edificio ya había pasado varias administraciones.