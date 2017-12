Presupuesto de Egresos sobrepasa los 5.2 billones de pesos

Guamúchil, Sinaloa.- Alrededor de 5 billones 280 mil millones de pesos se estarán destinando para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, así lo dio a conocer el diputado federal, Evelio Plata Inzunza. De igual manera, indicó sobre la existencia de algunas obras de importancia para el estado, en donde se han etiquetado recursos importantes para la continuidad de éstas, sin embargo, mencionó que otros puntos más no fueron tan beneficiados.

PEF 2018.

A decir del legislador, cada año el PEF es mejor que el anterior. Durante el año anterior, el Presupuesto de Egresos de la Federación fue por el orden de 4 billones 800 mil millones de pesos, ahora será de más de cinco billones.

Plata Inzunza agregó que fue un arduo trabajo, pero al final lograron su objetivo. “Este es un buen logro recordando los problemas que tuvimos como el gasolinazo, la caída petrolera, los recursos que nos faltaron y más, creímos que el PEF vendría a la baja y no, en términos generales trae un incremento del 6 por ciento y es justo; si le sumamos los 50 mil millones de pesos que se destinarán para la cuestión de los sismos, es muy buen trabajo”, comentó el legislador.

REPARACIÓN.

Evelio Plata Inzunza mencionó que en estos momentos ya se habla de recursos etiquetados para algunos rubros para el estado de Sinaloa, como son 125 millones de pesos en agua potable, 195 millones más en hidroagrícolas (módulos de riego), autorización de una bolsa por 232 millones de pesos para el estado en infraestructura, 91 millones de pesos para los mercados municipales, obras grandes como la carretera Parral-Badiraguato por 195 millones, así como la Mochis-Topolobampo con 100 millones más, el acueducto en Mazatlán con 150, y 120 para la presa en Santa María.

Aunado a esto, el diputado federal comentó sobre la gestión para una nueva bolsa en la agricultura, en la cual se habla de 9 mil 800 millones de pesos para Sagarpa y Aserca.

Sobre los ingresos para Sinaloa, el legislador federal indicó que han ido incrementando, no obstante, explicó que ellos prefieren no hacer mucho ruido. “Lo que pasa es que nosotros no queremos siempre hacer ruido de más, porque la mayor parte del recurso va en nómina y prestaciones sociales, por eso la gente cree que viene algo extraordinario, necesitamos la unidad y el trabajo de todos los sinaloenses, hacer equipo como lo hemos estado haciendo”.

Finalmente, agregó que el sector pesquero es donde no se logró obtener una buena cantidad, así como la obra del canal Humaya y Rosales.