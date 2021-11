Prevalecen más pruebas de embarazo en adolescentes en el municipio de Angostura

Angostura, Sinaloa.- En los últimos años ha aumentado significativamente la preocupación por el aumento de embarazo en adolescentes, debido a que se dijo que es muy común en Angostura que las jovencitas acudan a laboratorios médicos a realizarse la prueba. El químico César Valenzuela manifestó que la edad más frecuente es de 15 a 19 años, quienes deben asumir responsabilidades de adultos y a su vez llegan a correr riesgos por el embarazo, mismos que no son buscados o deseados.

“Aquí la mayoría de las personas dicen conocer la metodología anticonceptiva y su correcto uso, pero a ciencia cierta no la utilizan”, dijo. Asimismo, mencionó que la mayoría de los semblantes de las personas cuando les dan los resultados positivos no es de emoción, sino de preocupación. El especialista relató que las jovencitas que llegan al lugar a realizarse los estudios nunca llegan solas, por el mismo temor de qué pasará.

“Lo dicho es como un mensaje para las adolescentes a que se cuiden, una ocasión me tocó fuera de este lugar realizar el mismo estudio y el semblante de la muchachita se percibía como con preocupación, su madre la acompaña de la mano y cuando se le realizó y se dio cuenta empezó a llorar y con ella junto su madre, porque era soltera y no contaban con una persona que les ayudara a pagar los gastos del hogar, y un bebé en camino implicaría más gastos qué cubrir, fue ahí que la jovencita como que pensó de lo sucedido”, manifestó.

Ante lo anterior, el especialista expuso que desde muy pequeñas se les empieza a inculcar de los cuidados, por lo que los deben poner en práctica y esperar a tener algún bebé cuando tengan mayor edad o lo planifiquen, ya que cuando el futuro padre se entera no quiere hacerse cargo del bebé en camino.

Otro punto que no podemos dejar de mencionar es el abuso sexual que sufren algunas mujeres y no obstante las menores de 18 años, abusos que en ocasiones no son denunciados y recaen en embarazos no deseados. Cabe mencionar que desde el aspecto médico el embarazo trae consigo una serie de consecuencias, ya que el primer problema es que en ocasiones saben que están embarazadas y no acuden a su revisión médica.