Prevén la creación de un Parque en el bulevar Centauro del Norte en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- En conjunto con el Departamento de Desarrollo Urbano y Ecología, la Dirección de Obras Públicas de Salvador Alvarado, que preside José Ricardo Cruz Rocha, realizó una propuesta de proyecto sobre la creación de una ciclovía y posteriormente convertirlo en un Parque Lineal en el conocido bulevar Centauro del Norte.

No obstante, debido a que no se ha concretizado la propuesta, aún no se cuenta con un presupuesto designado ni con preparativos previos, pues se requiere la aprobación para dicho proyecto.

Cruz Rocha señaló que en primera instancia se pretende crear una ciclovía, ya que es una zona muy transitada por los ciclistas y personas que acuden al lugar a realizar caminatas y ejercicio, por ende, es una problemática la alta velocidad a la que transitan los vehículos por ese sector, poniendo en peligro a los habitantes. “La idea es una ciclovía a futuro”, manifestó.

Por el momento, en conjunto con el Instituto Municipal de Planeación Urbana (Implan) de Salvador Alvarado se encuentran realizando delimitaciones de las áreas destinadas a la sección, que sería desde el entronque del bulevar con la avenida Mariano Matamoros, en ambos sectores de acotamiento.

“Este apenas es el inicio de un plan a futuro, apenas vamos a delimitar con guarniciones para ir trabajando los camellones”, afirmó.

No obstante, se han detectado algunas áreas de donación que han sido invadidas por los habitantes de las comunidades aledañas, por lo que se ha solicitado apoyo a Protección Civil.

Debido a ello, el director de Obras Públicas mencionó que ya se han llevado a cabo encuentros con los vecinos de las colonias cercanas a la vialidad en cuestión, con el fin de sostener charlas y pedirles que retiren las cercas de invasión.

“La idea es prolongar el área y que se pueda proyectar como un Parque Lineal”, explicó.

Asimismo, informó que son alrededor de un kilómetro y 800 metros los que constituyen el bulevar, en vista de ello inicialmente se platicó con los vecinos hasta la altura de la secundaria ETI #33.

“Les hicimos ver las ventajas que ellos pudieran tener en caso de llevarse a cabo el proyecto, y sí quedaron contentos con esta primera reunión”, dijo José Ricardo Cruz Rocha.

Hasta el momento no se cuenta con un presupuesto establecido, pues es solamente una iniciativa de proyecto. “Sin embargo, esperamos que se pueda gestionar a un mediano o corto plazo”, indicó.

Por tal motivo, se está considerando la inversión estatal, incluso tramitar recursos federales para la realización de este ambicioso proyecto.