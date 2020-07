Prevén menos aportación federal y más problemas financieros en municipios de Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Ante una reducción de las participaciones federales los gobiernos municipales ven con preocupación el futuro de las finanzas, esto ha generado incertidumbre en los alcaldes porque preveen que recibirán menos recursos de parte del Gobierno Federal.

"Los recortes ya se están viendo", expuso el senador Mario Zamora Gastélum, en su visita a Guamúchil ésta mañana. En la reunión que sostuvo el senador con el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, se abordó este problema que aqueja a los municipios del estado Sinaloa.

Zamora Gastélum exhortó al Gobierno Federal a voltear a ver a los municipios para que se pueda atender mejor a los ciudadanos.

"No se trata de estirar la mano sino darle más facultades a los municipios y a los estados para que por su propio esfuerzo puedan dedicar más recursos que se generan en sus propios estados o municipios para su beneficio."

El senador de Sinaloa por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que la federación recibió tres fondos de estabilización con "bastante dinero" y que ese dinero ya se ha gastado, por lo que habrá que ver que rindan cuentas para saber en qué se gastó.

Por su parte el presidente municipal expuso que se auguran problemas financieros serios y se tendrán que "apretar más el cinturón", porque los ingresos propios se han ido reduciendo en más de un 50 por ciento.

Parte de las estrategias que planteó y que se deberán aplicar, son apegarse a los gastos más básicos y afectar en lo menos que se pueda las prestaciones laborales. Esto fue parte de lo que informó en la reunión con el senador.

"A todos nos está afectando y necesitamos ir de la mano de los senadores, de los diputados locales, federales, de gobierno del estado y la propia federación, buscar una solución en conjunto. Todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo para cómo afectar menos al ciudadano porque no podemos nosotros dejar de brindar lo más esencial, porque de por sí la gente está pasando por momentos difíciles, hay personas que perdieron el poco patrimonio o el empleo y todavía no darle lo esencial como gobiernos, tanto estatal, federal y municipal, qué pasaría. Imagínense que como municipio no tengamos para la gasolina y que paremos la recolección de basura, que es un tema de salud complicado. Qué pasaría si no arreglamos lámparas y la ciudad se queda a oscuras pues se genera un problema de violencia".

El alcalde explicó que se tiene que tener una balanza de que sí y que no reducir algunos gastos que el municipio hacía para que no afecte al ciudadano, algunos recortes y dejar otras acciones en pausa por el momento.

