Prevención, la base de la seguridad al manejar en carretera mojada

Guamúchil, Sinaloa.- En temporada de lluvias se generan muchos accidentes viales, debido a que no se respetan algunas de la recomendaciones dice el coordinador de Protección Civil de Salvador Alvarado, Luis Alberto Gastélum Camacho.

El conducir bajo la lluvia no es nada fácil, ya que el asfalto se pone resbaladizo, así como en la terracería, es muy difícil estar al pendiente de los demás conductores y en su caso a los peatones.

Fuertes precipitaciones se presentaron en la región del Évora / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Con el cambio de temperatura se empañan los vidrios, el limpia parabrisas no se encuentran en buena estar, por ello en esas situación se recomienda encender el aire directo al parabrisas, encender las luces y las intermitentes para que los demás sepan de tu presencia, asimismo de evitar las maniobras bruscas.

En caso de que las lluvias sean muy abundantes se recomienda disminuir la velocidad o en su caso detenerse en un lugar seguro a esperar que baje, en caso de que tenga que seguir su camino y el agua no disminuya es importante que se aumente en los espacios entres los vehículos además de ponerse atentos a los espejos retrovisores, para no producir un manejo brusco así como el frenado rápido y alertar con las direccionales si tomará otra dirección; evitar pasar por arroyos y lugares donde el agua suba para no sufrir algún problema.