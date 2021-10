Previo al Día de Muertos, síndico pide limpieza de panteón en Alhuey en Angostura, Sinaloa

Sinaloa.- Debido a las malas condiciones en que se encuentran el panteón de Alhuey, Angostura, Sinaloa, al presenciarse mucha maleza y basura tirada, José Rosario López Espinoza, síndico municipal, expuso que es necesario que se realice una jornada de limpieza que vendrá a favorecerles.

“Ya lo comentamos en el Ayuntamiento con el departamento de Obras y Servicios Públicos, para que vayan valorando el tema, para que en la próxima fecha, que es el Día de Muertos, esté limpio”, mencionó. Añadió que debido a que aún se vive en pandemia del coronavirus, dijo tener conocimiento de que se permitirá el acceso al camposanto, pero cumpliendo con las indicaciones que se les hagan llegar a todos los habitantes y a quienes acudan a él, con el fin de evitar contratiempos.

Leer más: Albergue de Conalep Mocorito no cuenta con condiciones de operar

“Es importante que atiendan las reglas y recomendaciones sanitarias”, dijo. López Espinoza declaró que con esto no solamente se busca que esté limpio por la próxima fecha, sino también para evitar la presencia del mosco, que últimamente les ha causado mucha molestia, por lo que pidieron a la Jurisdicción Sanitaria No. 3 que se apliquen los programas correspondientes. Cabe mencionar que año con año el camposanto es limpiado y este no será la excepción.