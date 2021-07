Priistas de Salvador Alvarado renuncian a su cargo y militancia

Guamúchil, Sinaloa.- Esta tarde dos priistas de Salvador Alvarado se presentaron ante las instalaciones del Comité del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ubicadas en la ciudad de Guamúchil a entregar una carta donde emiten retirarse de su militancia y cargos, renunciando a ello Wilber Adayr Aguilar Lugo y Ernesto Pellegrini.

Ante ello Aguilar Lugo, dejó en claro que su renuncia de su cargo que venía desempeñando hace 4 años en la fundación Colosio y como miembro del PRI fue por cerrar ciclos y dar oportunidad a nuevos, resaltando así que no fue por ninguna oferta política.

“La cuestión política y el servir siempre ha sido mi pasión y lo seguiré haciendo independientemente de que tenga relación a algún partido. De igual manera expresó que esta acción no fue por la derrota que tuvo en las elecciones el Partido Revolucionario Institucional”.

Por su parte, Ernesto Pellegrini, en su mensaje argumentó dejar su cargo debido a que no encuentra razón para seguir en su puesto sin la presencia de Wilber Adayr Aguilar.

No tiene caso estar en una dirigencia donde el motivo donde entre yo no se encuentra, entonces si se va la cabeza yo me voy junto con él”.