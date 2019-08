Primaria de la Gustavo Díaz Ordaz no inició

Guamúchil, Sinaloa.- A pesar de que la mayoría de los municipios ya dieron inicio con las clases el pasado lunes, aún hay escuelas que no han podido arrancar el ciclo escolar.

En la primaria Luis Pasteur, de la comunidad Gustavo Díaz Ordaz, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado, no se están impartiendo clases debido a que la maestra que estaba asignada en ese lugar acudió una semana antes a las instalaciones para verificar en qué estado se encontraba, pero al parecer no le agradó y decidió retirarse de ahí.

Ana María Noris González, vecina de la comunidad, destacó que les han comentado que ya no van a tener maestro. Detalló que una maestra acudió pero ya no quiso regresar, se cree que probablemente le dieron la opción de verificar el lugar y si no le gustaba cambiarse de plantel.

Noris González resaltó que en esa primaria acuden alrededor de 30 niños distribuidos en los seis grados, además dijo que a primer, segundo y tercer grado les imparten clases por las mañanas y los grados cuarto, quinto y sexto reciben la educación escolar por la tarde.